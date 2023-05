La Franco Fierté fêtée pendant tout le mois de juin

C’est dans une optique de célébration et de revendication que FrancoQueer invite la francophonie torontoise à participer à son festival Franco Fierté des diversités LGBTQ du 2 au 28 juin.

Le mois de juin est symbolique pour les communautés LGBTQ, indiquent les organisateurs. «C’est un mois de célébration, mais aussi de revendications car les droits qu’on nous reconnaît aujourd’hui ne sont pas acquis.»

Lancement au Fox & Fiddle

L’apéro de lancement, ce vendredi 2 juin à 18h au Fox & Fiddle du 27 rue Wellesley Est, prendra la forme d’une soirée Karaoké et Trivia francophone. «L’occasion parfaite de chanter en choeur entre francophones et francophiles.»

Les dimanches 4, 11 et 18 juin, de 14h à 15h, les francophiles sont invités à pratiquer leur français conversationnel avec des membres de FrancoQueer. On n’a pas encore déterminé où se tiendra ce «Café bilingue» (sûrement dans le quartier gai, rue Church ou à côté), mais il est déjà possible d’y réserver sa place.

Création de pancartes

Considérant qu’il est «important de continuer de mobiliser, de sensibiliser et d’outiller les organisations communautaires, institutionnelles et le grand public» sur les enjeux LGBTQ, on offrira le samedi 10 juin un atelier de fabrication de pancartes, en préparation au grand défilé annuel de la fierté le 25 juin.