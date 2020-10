Une année riche en services pour FrancoQueer

FrancoQueer leur a fourni des renseignements sur la société canadienne et ontarienne, sur les services disponibles, sur leurs droits et sur leurs obligations. Les clients reçoivent un soutien qui les aide à faire la transition, à s’établir et à s’intégrer sereinement, indique le rapport annuel de l’organisme.

FrancoQueer a organisé 13 ateliers liés à l’établissement en 2019-2020. Les clients ont appris quels services sont offerts dans la collectivité et par le gouvernement. Ces ateliers aident les bénéficiaires à prendre des décisions éclairées sur leur intégration en Ontario.

Encore beaucoup à faire

Le rapport annuel 2019-2020 fait le point sur le Plan stratégique 2019-2025 de FrancoQueer. Trois priorités y sont mises de l’avant: renforcement des capacités opérationnelles et de la stabilité à long terme de l’organisme, développement du mieux-être psychosocial des francophones LGBTQ et développement des capacités des organismes à offrir des services adéquats aux personnes LGBTQ francophones.

Si l’organisme indique avoir fait certaines avancées dans ces trois domaines, il lui reste encore du pain sur la planche.

«En tant que personnes noires, racialisées, autochtones, non binaires, queer, trans, vivant avec un handicap, placées à l’intersection de multiples systèmes de discrimination, nous n’avons pas encore atteint notre libération», indique dans le rapport Arnaud Baudry, président de FrancoQueer.