La littérature queer serait bel et bien sortie du placard

Il n’a pas toujours été facile pour les auteurs et autrices de porter le drapeau arc-en-ciel (LGBTQ+) alors que le milieu s’attendait à les voir plutôt arborer le drapeau franco-ontarien dès qu’ils ou elles prenaient la parole.

«La situation a changé aujourd’hui et la jeune génération se sent pleinement à l’aise dans la sphère queer», juge Sylvie Bérard.

Ce n’est plus un problème

Selon la professeure de l’Université Trent, «les histoires queers ne se fantasment ou ne se décodent plus seulement entre les lignes; les chapitres gais et lesbiens ne sont plus censurés; les œuvres queers ne circulent plus sous le manteau ou dans des cercles fermés.»

La sortie du placard est bel et bien réussie.

Du côté de la littérature jeunesse, les œuvres mettant en scène des personnages homosexuels, lesbiens, bisexuels ou trans ne sont pas encore légion. Il n’en demeure pas moins que la réalité queer n’est plus une «problématique», mais plutôt un thème à part entière.