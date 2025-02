Thriller à saveur néerlandaise dans l’Est ontarien

Les Dykstra vont à la messe tous les dimanches, mais les voisins ne connaissent absolument rien de leur vie antérieure. «C’était encore des étrangers après tout, des gens venus de l’autre bord, avec des manières différentes, puis une langue qui ressemblait pas mal trop à l’allemand.»

Disparition

Quand Claire Ménard-Roussy a décrit le «Social de la Paroisse» et la contribution de Hannah au souper communautaire, cela m’a rappelé les pique-niques paroissiaux de mon enfance à Saint-Joachim, dans le Sud-Ouest ontarien: kiosques, roue de fortune, lancement de fléchettes, peluches à gagner, repas copieux.

Le samedi 19 septembre 1959, Margriet disparaît. La police n’en est informée que le lundi suivant. Les recherches pour la trouver s’avère infructueuse.

Lors de l’enquête menée par l’Ontario Provincial Police, un homme affirme avoir vu Margriet et son père sur le bord de la rivière Noire, précisant que Frans Dykstra semblait très mécontent.

Quelques jours plus tard, l’agent se rend chez le père et prend une voix grave: « Mister Frans Dykstra, you are now under arrest and charged with the disappearance of your daughter…» Les cinq lignes et demie de l’accusation sont écrites en anglais seulement (pas de traduction en bas de page).