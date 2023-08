Dans l’Est ontarien: une frontière vivante entre deux époques

Des activités animent l’endroit les samedi et dimanche de juillet et août: présentation et exposition autochtone, soirée micro-ouvert, journée retrouvailles, atelier de décoration et prestation musicale.

La borne frontière entre le Haut-Canada et le Bas-Canada est située à 150 mètres à l’Est de la maison Macdonell-Williamson, mais c’est la demeure elle-même qui semble être la frontière vivante entre deux époques.