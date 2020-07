Mariages, dispenses et noces dans le Bas-Canada

En 1993, les Presses de l’Université Laval ont publié Mariage et famille au temps de Papineau, un brillant essai de Serge Gagnon. Cet ouvrage sur les unions de couples dans le Bas-Canada vient de paraître en format poche.

La période étudiée par Gagnon va de 1790 à 1830 et est symbolisée par Louis-Joseph Papineau (1786-1870).

L’Église catholique québécoise

Cette histoire du mariage occupe une place de choix dans l’histoire de l’Église catholique québécoise qui, rappelons-le, a exercé un contrôle moral et cérémoniel sur le droit des individus de convoler en justes noces. L’Église fait aussi figure de médiatrice entre les jeunes couples et leurs parents ou entre des conjoints en situation de conflits.

L’ouvrage traite aussi bien d’endogamie familiale, d’inceste et de disparité de classe ou de culture, que de pouvoir épiscopal, de cérémonie religieuse et de noce paysanne. Comme il est impossible de tout couvrir dans une recension, j’ai choisi quelques exemples et opté parfois pour les plus colorés.

Devoir conjugal

Il est sans doute normal que des fiancés n’ayant jamais eu de rapports sexuels fassent face à certaines difficultés d’adaptation.