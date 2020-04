Le Bas-Canada au temps du choléra (deuxième partie)

Des vagues successives

L’épidémie de choléra au Bas-Canada a pris fin vers le mi-octobre de 1832 [5]. La maladie avait sévi pendant quatre mois et demi. À Québec, on a déploré quelque 3 292 morts sur une population que l’on estime entre 20 000 et 28 000 habitants.

À Montréal, une ville d’environ 27 000 âmes, on a pleuré plus de 2 000 disparus. En tout, le choléra avait fait quelque 8 000 victimes au Bas-Canada. Vorace, la maladie est réapparue deux ans plus tard, entre le mi-juillet et la fin septembre, pour réclamer la vie de 1 800 Québécois et de 900 Montréalais. Dans les années qui ont suivi, le choléra reviendrait à de nombreuses reprises, moins virulent qu’en 1832, mais non moins redouté : [6]

Le choléra et la CoViD-19

Il va sans dire que la médecine a fait des progrès remarquables depuis le 19e siècle. On a découvert l’origine de nombreuses maladies et mis au point des remèdes grâce aux travaux de scientifiques comme Pacini, Koch, Fleming, Chain, Florey, Semmelweis, Pasteur, les Curie et bien d’autres encore.

Notre personnel soignant d’aujourd’hui est mieux préparé et nos bénévoles et le public sont mieux informés grâce à l’éducation et au travail infatigable des médias et de nos gouvernements. On ne peut que saluer le travail de tous ceux qui travaillent sur l’avant-scène et dans les coulisses.