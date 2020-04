Le Bas-Canada au temps du choléra (première partie)

[4] Entre 1829 et 1865, 1 084 765 de nouveaux arrivants ont passé par la ville de Québec dont 50 000 en 1831 et entre 66 000 et 80 000, selon les sources, en 1832. Au cours de l’été, Québec accueillait entre 600 et 10 000 immigrants chaque semaine.

[5] Bernard-Claude Panet était prêtre catholique et archevêque (1753-1833).

[6] Le gouvernement canadien avait déjà mis sur pied, dès 1823, une première station de quarantaine dans le port à l’embouchure de la rivière Charles.

[7] Grosse-Île, placée sous autorité militaire, a servi de station de quarantaine entre 1832 et 1837; pour en savoir plus sur son histoire et y faire une visite virtuelle, cliquez ici.

[8] Les immigrants en bonne santé devaient poursuivre leur chemin jusqu’au Haut-Canada. Pourtant, en raison de l’épidémie, la province anglophone avait fermé ses ports aux bateaux en provenance du Bas-Canada. D’ailleurs, il arrivait aux bateliers d’abandonner leurs passagers en cours de route, le long du Saint-Laurent.