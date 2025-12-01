Agenda utile, instructif et amusant

Dans moins de 30 jours, nous entamerons une nouvelle année. Il est temps de commander votre agenda si vous notez vos rendez-vous dans ce genre de carnet. C’est mon cas et j’ai opté pour l’Agenda du français pratique 2026 préparé par Marie-Éva de Villers et Olivier Bilodeau chez Québec Amérique.

Comme tout agenda, il s’agit d’un compagnon idéal pour organiser vos journées, semaines et mois. En bonus, une question est posée chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (259 en tout et partout) pour mettre à l’épreuve vos connaissances de la langue française.

Marie-Éva de Villers est l’autrice du Multidictionnaire de la langue française.

Les questions entrent dans des catégories comme: Comment appelle-t-on…? Quelle est la bonne orthographe? Trouver l’intrus. De quel genre est tel mot? Quelle est la bonne expression? Cette phrase est correcte ou non. Voici un exemple pour chacune de ces catégories (la réponse est à la fin de l’article).

Minitest

Comment appelle-t-on une clause ajoutée à un testament? a) un avenant, b) un codicille, c) un post-scriptum.