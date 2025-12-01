Agenda utile, instructif et amusant

Suggestion de cadeau

Marie-Éva de Villers et Olivier Bilodeau, Agenda du français pratique 2026
Marie-Éva de Villers et Olivier Bilodeau, Agenda du français pratique 2026, Montréal, Éditions Québec Amérique, 2025, 192 pages, 22,95 $.
Publié 01/12/2025 par Paul-François Sylvestre

Dans moins de 30 jours, nous entamerons une nouvelle année. Il est temps de commander votre agenda si vous notez vos rendez-vous dans ce genre de carnet. C’est mon cas et j’ai opté pour l’Agenda du français pratique 2026 préparé par Marie-Éva de Villers et Olivier Bilodeau chez Québec Amérique.

Comme tout agenda, il s’agit d’un compagnon idéal pour organiser vos journées, semaines et mois. En bonus, une question est posée chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (259 en tout et partout) pour mettre à l’épreuve vos connaissances de la langue française.

Marie-Éva de Villers est l’autrice du Multidictionnaire de la langue française.

Les questions entrent dans des catégories comme: Comment appelle-t-on…? Quelle est la bonne orthographe? Trouver l’intrus. De quel genre est tel mot? Quelle est la bonne expression? Cette phrase est correcte ou non. Voici un exemple pour chacune de ces catégories (la réponse est à la fin de l’article).

Minitest

Comment appelle-t-on une clause ajoutée à un testament? a) un avenant, b) un codicille, c) un post-scriptum.

Quelle est la bonne orthographe? a) arboressence, b) arborescense, c) arborescence.

Trouver l’intrus : a) béret, b) barillet, c) bosquet.

De quel genre est le mot embâcle? a) masculin, b) féminin.

Quelle est la bonne expression? a) sabrer le champagne, b) sabler le champagne, c) les deux.

Cette phrase est correcte ou contient au moins une erreur : L’audience était complètement captivée par le spectacle.

L’Agenda du français pratique 2026 fournit une citation pour chaque semaine. Parmi les auteurs classiques, on trouve Aristote, Shakespeare, Apollinaire, Proust et Sartre. Les citations canadiennes proviennent de Gilles Vigneault, Hélène Doiron, Pierre Morency et Nancy Huston.

Je vous signale celle-ci d’Albert Einstein: «La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas tomber.»

Un Aide-mémoire de 9 pages figure en appendice. Y sont traités les abréviations, acronymes et sigles courants, les chiffres romains, les nombres en toutes lettres, les unités de mesure, les provinces et territoires (noms, abréviations, capitales et gentilés).

Destiné aux amoureux et amoureuses de la langue française, cet Agenda a le mérite d’actualiser votre maîtrise de l’orthographe, de la grammaire, de la syntaxe et du vocabulaire.

Réponses et explications

Une clause ajoutée à un testament est un codicille. L’avenant est un acte complémentaire à un contrat et le post-scriptum est un ajout au bas d’une lettre.

L’orthographe juste est arborescence.

L’intrus est béret. Dans ce mot, la terminaison -et n’est pas un suffixe diminutif alors qu’elle l’est dans barillet (petit baril) et bosquet (petit bois).

Embâcle est de genre masculin et s’écrit avec un accent circonflexe sur le a.

Sabler et sabrer existent, mais ont un sens différent. Sabler le champagne, c’est le boire, tandis que sabrer le champagne, c’est ouvrir la bouteille avec un sabre.

Le mot audience utilisé au sens de spectateurs est un anglicisme. Il faut plutôt employer le nom auditoire.

