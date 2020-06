Un français inclusif sans perdre son latin

Cette volonté de féminiser les titres d’occupation qui étaient épicènes agace Céline Labrosse. «Ce n’est pas nécessaire de dire factrice et metteuse en scène; le plus important, c’est qu’il y ait un déterminant – un, une.» La linguiste indique que 29% de ces titres sont épicènes, comme journaliste, notaire, bibliothécaire, médecin, etc.

Membre et membresse?

Certains vont jusqu’à proposer de féminiser le mot «membre» pour dire «membresse», ou encore de trouver de nouvelles formulations pour que les gens non binaires ne se sentent pas marginalisés, en adoptant par exemple «Mondame» au lieu de Monsieur et Madame.

Pour Marie-Éva de Villers, c’est aller trop loin. «Je ne sais pas ce que ça va devenir, mais ça va être rejeté par la population parce que ce sera illisible. On n’atteindra pas l’objectif recherché. Ça va être un rejet, alors que la féminisation s’est faite harmonieusement.»

Canadiennes, Canadiens



La rédaction non sexiste, c’est aussi la pratique du «doublet», par laquelle on utilise les formes féminine et masculine (les Canadiennes et les Canadiens). À savoir si l’on place le masculin avant le féminin, cela ne fait pas l’unanimité en raison de la règle de l’accord de proximité.

Celle-ci veut que l’accord d’un adjectif se fasse avec le nom le plus près. Ainsi, si l’on dit: «Les Canadiennes et les Canadiens instruits», le qualificatif «instruits» est au masculin puisqu’il s’accorde avec le nom le plus proche auquel il se rattache, soit «Canadiens». Certains souhaiteraient que l’on applique cette règle si le féminin vient en second, comme dans ce doublet: «Les Canadiens et les Canadiennes instruites».