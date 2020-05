Les maux et les mots de la (du?) CoViD-19

Le virus, qui s’est répandu partout dans le monde ces derniers mois, est une nouvelle forme de coronavirus, d’où le terme «nouveau coronavirus» utilisé pour le nommer. Et pour désigner la maladie provoquée par ce «nouveau coronavirus», on a développé l’acronyme CoViD-19.

Masculin vs féminin

Au départ, au Canada francophone, c’est la forme masculine qui semblait faire consensus. Puis, au début mars, tout a basculé. Certaines instances comme Radio-Canada et l’Office québécois de la langue française (OQLF) ont statué que CoViD est plutôt féminin.

Le service linguistique de Radio-Canada a recommandé à son personnel d’utiliser le féminin, faisant écho à la désignation officielle retenue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au mois de février. La logique veut que l’acronyme CoViD, qui est en anglais, mais non traduit, signifie «coronavirus disease», le «19» faisant référence à 2019, l’année où il a été découvert (et non parce que c’est le 19e virus du genre à nous attaquer, comme a entendu ici et là).

«Les sigles étrangers prennent généralement le genre qu’aurait en français le mot de base qui les compose, explique la fiche de l’OQLF. En vertu de cette règle, CoViD-19 est de genre féminin, car dans la forme longue du terme français, “maladie à coronavirus 2019”, le mot de base est “maladie”.»

Dans le Multidictionnaire

Le féminin n’était pas une évidence, même pour certains linguistes. «Au début, j’ai pensé que ce serait du genre masculin et j’ai été très surprise quand, du jour au lendemain, les médias se sont mis à écrire “la” CoViD-19», souligne Marie-Éva de Villers, linguiste, lexicographe et autrice du Multidictionnaire de la langue française.