Road trip original chez nos voisins du Sud

Depuis le retour de Trump, il est question des États-Unis à presque chaque téléjournal. Si vous pensez tout connaître de ce vaste pays, Guillaume Hennette croit que vous n’avez encore rien vu. Pour le prouver, il publie 50 États d’Amérique, Un nouveau regard sur les États-Unis.

Les 50 États sont classés en ordre alphabétique, avec priorité donné au vocable français s’il y a lieu (Californie, Louisiane, Pennsylvanie, Géorgie, Nouveau-Mexique, Virginie Occidentale, Hawaï, Caroline du Nord et du Sud, Dakota du Nord et du Sud).

Titres accrocheurs

Dans une présentation un peu criarde, l’ouvrage consacre trois pages à chaque État, le tout étant coiffé d’un titre accrocheur. En voici quelques exemples: L’État le plus grand (Alaska), L’État qui a vu naître les gratte-ciel (Illinois), L’État le plus français (Louisiane), L’État du blues (Mississippi), L’État de Tom Sawyer (Missouri).

On présente d’abord des renseignements de base: superficie, population, capitale, ville la plus peuplée et drapeau. Sous la rubrique #1, on signale en quoi l’État se distingue des autres. On apprend, ainsi, que la ville la plus chaude est en Arizona; un jour sur deux, il fait 37,7 degrés Celsius à Phoenix.

Le #1 du Michigan est fort étonnant; on y compte plus de 11 000 lacs, les plus importants étant Michigan, Supérieur, Érié, Huron et Sainte-Claire. Quant au Kentucky, il est premier producteur de bourbon des États-Unis. Le Vermont est premier producteur de sirop d’érable chez nos voisins du Sud.