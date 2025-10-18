Road trip original chez nos voisins du Sud

États-Unis, Guillaume Hennette, 50 États d’Amérique
Guillaume Hennette, 50 États d’Amérique, Un nouveau regard sur les États-Unis, album illustré par Playground Paris, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025, 240 pages, 29,95 $.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 18/10/2025 par Paul-François Sylvestre

Depuis le retour de Trump, il est question des États-Unis à presque chaque téléjournal. Si vous pensez tout connaître de ce vaste pays, Guillaume Hennette croit que vous n’avez encore rien vu. Pour le prouver, il publie 50 États d’Amérique, Un nouveau regard sur les États-Unis.

Les 50 États sont classés en ordre alphabétique, avec priorité donné au vocable français s’il y a lieu (Californie, Louisiane, Pennsylvanie, Géorgie, Nouveau-Mexique, Virginie Occidentale, Hawaï, Caroline du Nord et du Sud, Dakota du Nord et du Sud).

Titres accrocheurs

Dans une présentation un peu criarde, l’ouvrage consacre trois pages à chaque État, le tout étant coiffé d’un titre accrocheur. En voici quelques exemples: L’État le plus grand (Alaska), L’État qui a vu naître les gratte-ciel (Illinois), L’État le plus français (Louisiane), L’État du blues (Mississippi), L’État de Tom Sawyer (Missouri).

On présente d’abord des renseignements de base: superficie, population, capitale, ville la plus peuplée et drapeau. Sous la rubrique #1, on signale en quoi l’État se distingue des autres. On apprend, ainsi, que la ville la plus chaude est en Arizona; un jour sur deux, il fait 37,7 degrés Celsius à Phoenix.

Le #1 du Michigan est fort étonnant; on y compte plus de 11 000 lacs, les plus importants étant Michigan, Supérieur, Érié, Huron et Sainte-Claire. Quant au Kentucky, il est premier producteur de bourbon des États-Unis. Le Vermont est premier producteur de sirop d’érable chez nos voisins du Sud.

Publicité

L’État qui fabrique le plus d’armes à feu

Une autre rubrique intéressante est L’enfant du pays. Pour Hawaï, il s’agit bien entendu de Barak Obama. Le Tennessee, qui est sous-titré L’État d’Elvis, a comme enfant du pays Al Gore, sérieux rival de George W. Bush en 2000. Le Wisconsin se targue d’avoir Barbie, originaire de Willows, ville fictive de cet État.

Une demi-douzaine de capsules serve à décrire une facette de chaque État. On apprend, ainsi, que le New Hampshire est l’État qui fabrique le plus d’armes à feu, secteur qui emploie 4 400 personnes et rapporte 1,3 milliard $.

Une courte anecdote précise que le CIO a accordé les Jeux d’hiver de 1976 à Denver (Colorado), mais que la population a refusé à 60% de les accueillir lors d’un référendum. Ils ont finalement eu lieu à Innsbruck en Autriche.

50 questions

Un tableau indique l’année où chacun des 50 États a fait son entrée dans la république fédérale. Onze États forment le premier groupe en 1787. Alaska et Hawaï sont les derniers en 1959. Une page en appendice explique le Deuxième amendement de la Constitution, qui autorise à posséder des armes à feu.

En terminant, Guillaume Hennette propose un quiz de 50 questions pour savoir si vous avez bien lu son livre. L’une d’elles est assez facile: la capitale de la Louisiane porte un non français avec une couleur dedans; est-ce Baton Rouge, Bâton-Bleu, Bâton-Jaune ou Bâton-Orange? Réponse: la ville sans accent circonflexe et sans trait d’union.

Publicité

Une question plus difficile: avec 580 000 habitants, quel État est le moins peuplé? Kansas, Nebraska, Dakota du Sud ou Wyoming. Réponse: le dernier dans liste alphabétique des 50 États.

Instructif et divertissant

L’auteur signe un road trip unique et haut en couleur à travers les 50 États américains. Il nous offre une exploration unique, à la fois instructive et divertissante, de l’Amérique d’hier et d’aujourd’hui.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur