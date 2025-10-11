Faire briller l’excellence queer

Trop peu de gens connaissent des athlètes, artistes, entrepreneurs, politiciens ou scientifiques LGBTQ qui ont laissé leur marque dans l’histoire. Pour remédier à cette situation, l’écrivain-journaliste Samuel Larochelle publie un essai révélateur intitulé Les queers qui ont changé le monde.

L’ouvrage présente une soixantaine de courts portraits (3 à 5 pages). Samuel Larochelle a choisi de mélanger les disciplines (arts, sciences, politique, sports, affaires) parce que cela lui semblait plus vivant, parce que «les personnes queers aiment faire éclater les petites boîtes dans lesquelles tant d’humains aiment s’enfermer».

Sortie du placard

J’ai choisi de parler de ce livre le 11 octobre parce qu’il s’agit de la Journée internationale du coming-out (sortie du placard) qui souligne le mérite de s’afficher ouvertement comme personne 2ELGBTQ+ (voir note en bas de page).

La seule façon de présenter Les queers qui ont changé le monde est de donner un exemple pour chaque discipline, y compris le militantisme. C’est aussi chercher à inclure divers pays (les États-Unis sont surreprésentés dans ce who’s who de l’excellence queer).

Patinage

Je commence avec le patineur canadien Eric Radford, né en 1985. Lors des Jeux olympiques en Corée du Sud en 2018, il devient le premier athlète à gagner une médaille d’or aux compétitions d’hiver en étant ouvertement gai. Il n’a pas attendu d’être à la retraite pour s’afficher publiquement. «C’est loin d’être anodin!»