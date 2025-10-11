Faire briller l’excellence queer

Samuel Larochelle, Les queers qui ont changé le monde
Samuel Larochelle, Les queers qui ont changé le monde, essai, Montréal, Éditions Québec Amérique, collection Documentaire jeunesse, 248 pages, 26,95 $.
Publié 11/10/2025 par Paul-François Sylvestre

Trop peu de gens connaissent des athlètes, artistes, entrepreneurs, politiciens ou scientifiques LGBTQ qui ont laissé leur marque dans l’histoire. Pour remédier à cette situation, l’écrivain-journaliste Samuel Larochelle publie un essai révélateur intitulé Les queers qui ont changé le monde.

L’ouvrage présente une soixantaine de courts portraits (3 à 5 pages). Samuel Larochelle a choisi de mélanger les disciplines (arts, sciences, politique, sports, affaires) parce que cela lui semblait plus vivant, parce que «les personnes queers aiment faire éclater les petites boîtes dans lesquelles tant d’humains aiment s’enfermer».

Sortie du placard

J’ai choisi de parler de ce livre le 11 octobre parce qu’il s’agit de la Journée internationale du coming-out (sortie du placard) qui souligne le mérite de s’afficher ouvertement comme personne 2ELGBTQ+ (voir note en bas de page).

La seule façon de présenter Les queers qui ont changé le monde est de donner un exemple pour chaque discipline, y compris le militantisme. C’est aussi chercher à inclure divers pays (les États-Unis sont surreprésentés dans ce who’s who de l’excellence queer).

Eric Radford. Photo: Comité olympique canadien

Patinage

Je commence avec le patineur canadien Eric Radford, né en 1985. Lors des Jeux olympiques en Corée du Sud en 2018, il devient le premier athlète à gagner une médaille d’or aux compétitions d’hiver en étant ouvertement gai. Il n’a pas attendu d’être à la retraite pour s’afficher publiquement. «C’est loin d’être anodin!»

Alan Turing
Alan Turing. Photo: Elliott & Fry, Wikimedia Commons

Informatique

Sans le mathématicien anglais Alan Turing (1912-1954), la Seconde Guerre mondiale aurait pu être gagnée par les nazis. Membre des services secrets britanniques, il a décrypté les communications des troupes allemandes, a décodé l’ennemi, a permis aux Alliés de prendre le dessus.

Quelques années après avoir sauvé le monde, Turing a été arrêté et condamné pour «outrage aux mœurs» parce qu’il était homosexuel en 1952. Pour éviter la prison, il a accepté de se faire castrer chimiquement.

La Banque d’Angleterre a émis des billets de 50 livres à son effigie à partir de 2022, «ce qui a fait de lui la première personne LGBTQ à apparaître sur un billet d’argent.»

Alexandre le Grand. Photo: Following Hadrian, Flickr, Wikimedia Commons

Antiquité

En 2024, la série documentaire Alexandre le Grand – Au rang des dieux présente «l’intérêt du personnage historique pour les hommes».

Lui et son confident Héphaistion sont bien plus que des amis, ils se caressent et s’embrassent. Héphaistion n’était pas seulement un ami très cher, «mais sans doute aussi son plus grand amour».

Billie Jean King. Photo: Wilson Sporting Goods Co.

Tennis

Première sportive à faire son coming-out, militante pour l’égalité hommes-femmes et légende du tennis, l’Américaine Billie Jean King (1943-) gagne l’US Open en 1972 et reçoit 15 000 $ de moins que le champion masculin.

Elle met au défi le tournoi de changer les règles, sinon elle le priverait de sa participation l’année suivante. «L’équivalent d’un smash en pleine gueule!» En 1973, l’US Open devient le premier tournoi majeur à offrir des prix égaux aux hommes et aux femmes.

Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent. Photo: YSL.com

Mode

Dans le monde de la mode, on songe à Christian Dior et Giorgio Armani. Je m’arrête à Yves Saint Laurent, un des plus grands créateurs du XXe siècle. «Il n’a pas seulement imposé de nouvelles façons de penser le vêtement, il a carrément repensé la façon de voir le monde de la mode.»

Sa relation avec l’homme d’affaires Pierre Bergé est bien connue. Saint Laurent est le premier créateur de mode vivant à avoir été exposé au prestigieux Metropolitan Museum of Art de New York.

Avec un nom par pays (Canada, Angleterre, Grèce, États-Unis, France), j’ai dû passer sous silence Michel Tremblay, Florence Nightingale, Harvey Milk et combien d’autres.

2ELGBTQ+

Note sur la signification de l’acronyme 2ELGBTQ+ :
2E = deux esprits (personnes bispirituelles chez les Premières Nations).
L = femmes lesbiennes.
G = hommes gais.
B = personnes bisexuelles.
T = personnes transgenres.
Q = personnes queers.
+ = personnes des communautés de la diversité sexuelle et de genre qui utilisent une autre terminologie.

