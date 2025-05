Franco Fierté pendant tout le mois de juin

Et le jeudi 26 juin à midi, un atelier en ligne permettra d’aborder les questions de désinformation et de mésinformation, notamment via les médias sociaux «qui alimentent la polarisation et l’intolérance envers la diversité affective, sexuelle et de genre».

Les vendredi 27 juin de 17h à 23h, samedi 28 juin et dimanche 29 juin de midi à 23h, un petit village de kiosques francophones poussera sur les rues Church et Gould, au milieu de la foire communautaire annuelle de la Pride.

Enfin, à 14h dimanche s’ébranle le grand défilé de la Fierté, «l’événement le plus important de l’année pour notre communauté», souligne FrancoQueer.

Ce soir-là, à partir de 18h, une scène francophone, en face du 78 rue Gould, accueillera les drag queens DJ ESL, Jenna Seppa, Diana Sauss, Rosie Bourgeoise, Adrianna Exposée et Caligula.

Julie Lassonde

Cette année, c’est l’avocate Julie Lassonde qui est l’ambassadrice francophone de Pride Toronto. Médiatrice et artiste de la performance, elle est engagée dans sa communauté en tant que personne «bisexuelle/queer».