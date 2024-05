Drag, rencontres et scènes LGBTQ pendant la Franco Fierté

Du 1er au 30 juin, les communautés LGBTQ fêteront leur progrès et leur diversité, incluant leur composante francophone avec la Franco Fierté 2024 sous l’égide de l’organisme FrancoQueer.

Le lancement officiel du festival francophone aura lieu lors d’un apéro dînatoire karaoké le 1er juin de 18h à 19h30 au pub Fox & Fiddle du 27 rue Wellesley Est, dans le quartier gai.

«La Franco Fierté est une invitation à être soi-même, à embrasser son identité francophone et arc-en-ciel dans toutes nos diversités», font valoir les organisateurs.

«Sois___»

À travers des conférences, des spectacles, des activités culturelles, artistiques et d’échange intergénérationnels, et bien sûr le grand défilé annuel du dimanche 30 juin, ces événements mettront en lumière la richesse et la diversité de la francophonie LGBTQ ontarienne.

Cette année, le thème «Sois___» veut résonner fort. «Nous encourageons toustes les participant·e·s à être fier·e·s et authentiques, à exprimer librement leur identité, quelle que soit leur origine, leur appartenance religieuse ou leur parcours de vie».