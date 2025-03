Le mégaprojet YZD à Downsview est déjà accessible

YZD, c’est le nom du réaménagement de l’ancien aéroport de Downsview, au Nord-Ouest de Toronto, dirigé par Northcrest Developments. Plus qu’un ouvrage urbain, c’est une véritable petite ville qui est en train de sortir de terre.

Avec 150 hectares de terrain constructible, dont 65 hectares dédiés aux espaces commerciaux et culturels, 30 hectares aux parcs et aux espaces verts, sept nouveaux quartiers pouvant accueillir quelque 54 000 résidents, 23 000 emplois créés, et une enveloppe de 30 milliards $… ce méga chantier est l’un des projets de réaménagement urbain les plus audacieux de l’Amérique du Nord.

Sa construction s’étalera sur 30 ans.

Quartiers futuristes

«Nous croyons que YZD établira un nouveau standard de ce à quoi ressembleraient des communautés dynamiques, connectées et inclusives à Toronto», se réjouit Aytakin Mohammadi, directeur Impact et Engagement au sein de Northcrest Developments. «Il s’agit de l’un des projets de réaménagement les plus ambitieux en Amérique du Nord, et nous avons fixé la barre haute.»

Northcrest Developments est une filiale de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP).