Les infrastructures vertes au chevet de la santé des villes

Villes éponges

Mais si ce type d’infrastructure verte est un pas dans la bonne direction, ce n’est pas suffisant, estime Évelyne de Leeuw, titulaire de la Chaire de recherche Une seule santé urbaine à l’Université de Montréal.

«Cet effort de renaturalisation témoigne d’une volonté de créer des environnements durables. Mais des interventions organiques seraient préférables aux interventions artificielles. Ce serait une bonne chose de permettre à la nature elle-même de décider ce qui est le mieux», explique la professeure en promotion de la santé publique et en sciences politiques.

«Nous pourrions aménager ce que certains appellent des villes éponges, qui retiennent l’eau et les micro-organismes et laisser la nature prendre le dessus. Bien sûr, je reconnais qu’une bonne compréhension écologique et une (bio)ingénierie intelligente peuvent être nécessaires. Mais il faudrait être moins anthropocentrique et plus écocentrique», conclut la chercheure qui pense déjà aux infrastructures vertes 2.0.

La naturalisation de l’embouchure de la rivière Don a été gérée par Waterfront Toronto en collaboration avec l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région, et financée par la Ville, la Province et le Fédéral.