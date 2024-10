À l’embouchure de la rivière Don: un quartier et un parc en devenir

Le quartier compte déjà trois nouveaux ponts qui ont été conçus en pensant au transport en commun et aux cyclistes, avec des voies réservées. Le reste des plans prévoit des rues piétonnes et une vie de quartier avec une présence automobile minimale.

C’est que dès sa conception, le projet de quartier, qui va accueillir des milliers de résidents et de visiteurs, se veut carboneutre. Et même si possible, «carbopositif» comme le mentionne John Wilson. «Le but de Waterfront Toronto est de rendre les Port Lands carboneutre et, si possible positif. Une façon [d’y arriver] est de l’orienter vers le transport en commun. Pour cela, nous devons engager tous les niveaux de gouvernement».

Ouverture en 2025

L’ouverture du nouveau parc est annoncée pour le printemps ou l’été 2025. Chaque jour des curieux se promènent pour apprécier les progrès réalisés.

Paul Overy, qui est impliqué avec plusieurs organismes communautaires dont Lost Rivers, se montre optimiste et même enthousiaste après une récente visite. «Ce n’est pas encore fini et c’est déjà inspirant et excitant. Ce que j’ai vu dépassait mes attentes.»

Quant au projet encore plus complexe et d’envergure du nouveau quartier Port Lands, il est clairement vu comme une opportunité de répondre à de nombreux problèmes en matière d’environnement, de changements climatiques, de relation avec les peuples autochtones, d’habitation et de mobilité urbaine.