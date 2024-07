Sur les traces de la rivière Garrison disparue… et des papillons

Le propriétaire les a fait peindre pour relater l’histoire de la Garrison. On y voit plusieurs ponts en bois puis en métal qui permettaient de traverser la rivière comme le pont Crawford sur lequel ont été construits l’épicerie Metro et l’édifice même.

Des rivières qui se dévoilent

Cette visite d’environ 90 minutes constitue la première partie de la présentation.

Paul et Rolande nous ont annoncé que l’an prochain, ils veulent présenter l’autre partie de la rivière Garrison allant du parc Fred Hamilton jusqu’au lac Ontario en passant par le parc Trinity-Bellwoods jusqu’à Fort York, qui se trouvait près de l’embouchure de la rivière et qui lui a même donné son nom.

L’enfouissement commencé dès 1884 s’est poursuivi jusqu’en 1912. Toutefois, avec les changements climatiques et les pénuries d’eau, il est de plus en plus question de revoir la gestion des rivières et des terres humides en milieu urbain.

Ce courant, qui est mondial, préconise de réouvir ou de dévoiler certaines sections souterraines des rivières pour mieux gérer les eaux de pluie. L’organisme Lost Rivers est d’ailleurs impliqué auprès de la ville de Toronto pour identifier les meilleurs endroits où la Garrison pourrait être ramenée à l’air libre.