La moitié des rivières et ruisseaux de la planète sont intermittents

Cela affecte certains affluents de fleuves de grandes tailles, comme le Colorado, au sud-ouest des États-Unis, qui s’assèche. « Le delta a vu la multiplication des barrages pomper son eau pour l’agriculture et les villes, dont Las Vegas et Phoenix. Cela assèche des plus petits affluents et prive des populations d’un accès à l’eau. »

Des écosystèmes à protéger

De plus, les portions intermittentes des cours d’eau sont de plus en plus nombreuses, et les interruptions d’écoulement, de plus en plus longues.

Les cours d’eau constituent des écosystèmes d’importance: insectes et amphibiens, en plus des poissons, toute une faune y vit. « Il faut protéger ces milieux où les espèces indigènes réalisent leur cycle de vie. »

Même l’assèchement provisoire de certaines sections de la rivière les protège d’espèces plus invasives, telles que certaines perches », ajoute encore M. Messager.

Il ne faut donc pas voir ces cours d’eau et rivières non pérennes comme des milieux à modifier, mais plutôt à préserver.