À la découverte de Port Hope et sa rivière Ganarasca

J’ai eu la chance d’explorer Port Hope à la fin juillet, à 1h15 de route à l’est de Toronto, et suis complètement sous le charme. Il faut dire que j’ai découvert deux excellentes balades en nature. Voici la première, aux abords de la rivière Ganarasca. Dans ma prochaine chronique, je vous parlerai des plages de Port Hope.

À cela s’ajoute le plaisir de se promener sur Walton, la rue principale la mieux préservée en Ontario.

Elle héberge l’excellente boulangerie Happenstance (66 rue Walton, ouverte de 7h30 à 14h tous les jours). Au moment où j’écris cet article, je déguste d’ailleurs une tasse de leur excellent café espresso en me rappelant leurs délectables croissants…

La rivière Ganaraska dans Port Hope

Lorsqu’on regarde vers l’Ouest depuis le pont de Walton, la belle rue victorienne monte en pente douce devant nous et la Ganaraska se trouve à nos pieds.

J’ai eu deux fois l’occasion de visiter le coin pour assister au joyeux événement Float Your Fanny Down the Ganny, tenu annuellement en avril pour commémorer la grande inondation de mars 1980.