On y est accueillis par une superbe sculpture taillée dans un ancien poteau de téléphone. L’oeuvre est de Dorsey James, un artiste établi à Pickering depuis belle lurette. On peut aussi profiter de nombreuses tables de pique-nique et de deux toilettes portatives.

On peut accéder à la belle plage Westshore West en plusieurs endroits. Elle semble très populaire auprès des amateurs de kitesurfing.

Au bout de la promenade, on peut marcher sur le belvédère jusqu’au phare marquant l’entrée du canal. Ce canal a été créé en 1843 pour relier le lac et la baie. On a d’ailleurs un joli point de vue sur les deux plans d’eau sur la deuxième moitié de la promenade.

Notez que vous raccourcirez de 2 km le circuit si vous vous en tenez au côté ouest de la plage, ce qui donnerait alors une boucle de 6.5 km, faisable en moins de deux heures. Si vous désirez explorer la plage à l’ouest de Rouge Beach, vous pouvez consulter ma chronique du 26 mai 2021.