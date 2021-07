Roadtrip vers les plages et les parcs autour de Cobourg

Notez qu’ici, l’eau est plus profonde que sur Cobourg Beach, ce qui en fait une option plus stressante pour les parents de jeunes enfants.

La plage est dotée d’une belle promenade en bois. Il n’est pas étonnant qu’elle soit piquée, ici et là, de jolies fleurs des champs. West Beach longe le superbe Cobourg Ecology Garden, établi en 1996.

Cobourg Ecology Garden

La plus jolie façon d’accéder à West Beach est de passer sous l’arche de verdure du Cobourg Ecology Garden (au pied de la rue Hibernia). On entre alors dans une petite oasis enchanteresse (et gratuit!). Plusieurs y reconnaîtront le jardin de leurs rêves, avec ses petits recoins ombragés et ses mille et une surprises botaniques.

Il ouvre sur le boardwalk bordé de graminées et de fleurs sauvages, avec le lac en toile de fond. Superbe! Le sentier de bois offre 500 mètres de balade paisible en écoutant le bruit des vagues qui s’écrasent sur West Beach.

En bas du parc Donagan

Au pied de la rue D’Arcy, quelques rues à l’Est du parc Victoria, on a accès à une petite plage de galets oubliée, à l’ombre de quelques arbres.