Choléra, typhus, variole, influenza et autres épidémies au Québec

Comme le reste du monde, le Québec a été touché par de grandes épidémies. Du choléra au corona virus, en passant par le typhus, la variole et la grippe espagnole, on est passé de croyances magico-religieuses à une approche scientifique de la maladie. Denis Goulet en fait un survol dans Brève histoire des épidémies au Québec.

«Les épidémies de choléra et de typhus sont largement liées à l’arrivée massive d’immigrants et aux échanges marchands qui s’accroissent avec l’Europe, écrit Denis Goulet. D’autres maladies infectieuses comme la tuberculose, la diphtérie et les maladies diarrhéiques, qui tuent quasiment un enfant sur cinq, sont directement liées à la pauvreté des populations les plus touchées.»

Choléra et typhus

Le choléra atteint le Québec en 1832 et est en grande partie attribuable aux mauvaises conditions sanitaires à bord des navires lors des longs voyages transocéaniques et à la méconnaissance de ses principaux vecteurs: l’eau contaminée et les vêtements souillés.

Quinze ans plus tard, le typhus fait son apparition, se déclarant en premier lieu à bord des navires transportant des émigrés irlandais fuyant la famine qui affecte leur pays.

L’auteur attire notre attention sur une absence de manifestation hostile envers les immigrants irlandais. Il y a un sentiment d’insécurité et des réactions de peur, bien entendu, mais les Québécois se sont montrés solidaires envers les immigrants.