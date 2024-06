Mois de la Fierté: que célébrons-nous?

Voici comment les députés se prononcent le 14 mai 1969: 119 Libéraux, 18 Néo-démocrates et 12 conservateurs en faveur; 43 conservateurs, 11 Créditistes et 1 Libéral contre. Donc une majorité de 119 contre 55.

Au cours du débat, Pierre Elliott Trudeau a lancé sa célèbre phrase: «The view we take here is that there’s no place for the State in the bedrooms of the nation.» (L’État n’a rien à faire dans les chambres à coucher de la nation.)

Le 24 octobre 1969, 15 hommes et 1 femme se présentent à University College pour fonder University of Toronto Homophile Association, premier groupe gai au Canada. La Fiducie du patrimoine ontarien a érigé une plaque pour souligner l’activisme en diversité sexuelle.

Des pratiques à changer

Une pléiade d’organismes de libération homosexuelle voit par la suite le jour sur les campus universitaires de London, Waterloo, Guelph, Peterborough, Thunder Bay, Ottawa, Montréal, Regina et Vancouver.

Aux niveaux provincial, territorial et fédéral, les groupes gais exigent que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle soit interdite par les lois, codes ou charte sur les droits de la personne. Des gens perdent leur emploi ou leur logement, y compris dans l’armée, en raison de leur orientation sexuelle.