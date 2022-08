La région de Niagara peut être fière de ses Jeux du Canada

Les 28e Jeux du Canada à Niagara ont pris fin, ce dimanche 21 août, avec la cérémonie de clôture et un concert de Paul Langlois et POESY au parc Queen Victoria en face des chutes.

Des représentants de l’Île-du-Prince-Édouard ont accepté le drapeau des Jeux d’hiver 2023, qu’ils accueilleront dans six mois.

Depuis le 6 août, 5 000 participants, 4 000 bénévoles et des dizaines de milliers de visiteurs ont profité de 18 compétitions sportives sur 19 sites. Et plus de 250 événements culturels été présentés à la Place Niagara dans le Parc des Jeux, ainsi que dans les 13 municipalités de la région.

Un pavillon de la Francophonie, érigée et animée par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, accueillait les visiteurs.

Moments mémorables aux Jeux du Canada

«Ces Jeux sont à l’origine de nombreuses histoires extraordinaires dont on se souviendra pour les années à venir», se réjouissent les organisateurs.