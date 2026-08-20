Jean-François L’Heureux nommé directeur du campus de Toronto du Collège Boréal

Fort de plus de 25 ans d’expérience en gestion et très engagé dans le milieu de l’éducation, Jean-François L’Heureux est nommé, ce 20 août, directeur du campus torontois du Collège Boréal, dans le quartier de la Distillerie.

Le poste était vacant depuis le départ de Gilles Marchildon en septembre 2025.

Carole Nkoa, vice-présidente, Rayonnement et Présence provinciale, de l’établissement postsecondaire, fait valoir que «le parcours de Jean-François L’Heureux témoigne d’une connaissance approfondie des réalités de la francophonie ontarienne et d’une solide capacité à mobiliser les partenaires autour d’objectifs communs».

Titulaire d’un M.B.A. et d’un diplôme de 2e cycle en marketing numérique, il occupait le poste de gestionnaire de l’Unité des services en français au Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario.

Il a siégé pendant huit ans comme conseiller scolaire au Conseil scolaire Viamonde, dont quatre ans en tant que président. À ce titre, il a piloté d’importants dossiers d’infrastructure et d’investissement dans les écoles du Centre-Sud-Ouest.