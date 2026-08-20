Jean-François L’Heureux nommé directeur du campus de Toronto du Collège Boréal

Jean-François L'Heureux, Collège Boréal
Jean-François L'Heureux. Photo: Collège Boréal
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Publié 20/08/2026 par l-express.ca

Fort de plus de 25 ans d’expérience en gestion et très engagé dans le milieu de l’éducation, Jean-François L’Heureux est nommé, ce 20 août, directeur du campus torontois du Collège Boréal, dans le quartier de la Distillerie.

Le poste était vacant depuis le départ de Gilles Marchildon en septembre 2025.

Carole Nkoa, vice-présidente, Rayonnement et Présence provinciale, de l’établissement postsecondaire, fait valoir que «le parcours de Jean-François L’Heureux témoigne d’une connaissance approfondie des réalités de la francophonie ontarienne et d’une solide capacité à mobiliser les partenaires autour d’objectifs communs».

Cérémonie remise des diplômes Collège Boréal 2026
Des diplômées du Collège Boréal en mai dernier. Photo: Facebook

Titulaire d’un M.B.A. et d’un diplôme de 2e cycle en marketing numérique, il occupait le poste de gestionnaire de l’Unité des services en français au Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario.

Il a siégé pendant huit ans comme conseiller scolaire au Conseil scolaire Viamonde, dont quatre ans en tant que président. À ce titre, il a piloté d’importants dossiers d’infrastructure et d’investissement dans les écoles du Centre-Sud-Ouest.

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Son engagement communautaire l’a également amené à siéger au conseil d’administration de la radio CHOQ-FM et du Club Canadien de Toronto, à exercer la vice-présidence de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO), siégeant également au comité consultatif de la chaîne TV5 Unis.

Collège Boréal, Distillerie
Le hall d’entrée du campus torontois du Collège Boréal, dans le quartier de la Distillerie. Photo: archives l-express.ca

Jean-François L’Heureux entamera ses nouvelles fonctions à la tête du Collège Boréal à Toronto le 24 août.

«Je suis très heureux de me joindre au Collège Boréal et de contribuer à la prochaine étape de son développement à Toronto», dit-il.

«Le Collège joue un rôle essentiel dans l’accès à une éducation postsecondaire en français et dans la vitalité de la francophonie. J’ai hâte de travailler avec les équipes de Boréal et les partenaires de la communauté pour renforcer ces liens et continuer à répondre aux besoins de la population francophone de la région.»

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