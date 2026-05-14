Encore un record de diplômés pour le campus de Toronto du Collège Boréal

Ça y est, les étudiants du Collège Boréal en fin de cycle peuvent enfin tourner le pompon de leur toque du côté gauche! Et pour cause, ils viennent d’obtenir leur diplôme d’études postsecondaires.

Comme chaque année en mai et juin, le Collège organise dix cérémonies de remise des diplômes à sa promotion printanière de plus de 1000 finissants de ses campus à travers le Nord et le Sud la province, dont son campus de Toronto dans le quartier de la Distillerie.

C’est Toronto qui partait le bal le 12 mai. Et pour la deuxième année consécutive, le campus de la métropole enregistre un record quant au nombre de finissants.

Records successifs

Ce cru 2026 se distingue par l’élément quantitatif. En effet, avec 241 diplômés, la promotion de cette année enregistre encore un record.

Comparée à 2025 et à ses 206 finissants qui, soit écrit en passant, était déjà considérée comme année de tous les records avec 30% de hausse, 2026 a suivi la tendance en enregistrant une augmentation de 17%.