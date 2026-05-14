Encore un record de diplômés pour le campus de Toronto du Collège Boréal

diplôme, Cérémonie remise des diplômes Collège Boréal 2026
Le président Daniel Giroux s'adresse à la promotion torontoise 2026 du Collège Boréal, le 12 mai à la York Mills Gallery. Photo: Facebook
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Publié 14/05/2026 par Soufiane Chakkouche

Ça y est, les étudiants du Collège Boréal en fin de cycle peuvent enfin tourner le pompon de leur toque du côté gauche! Et pour cause, ils viennent d’obtenir leur diplôme d’études postsecondaires.

Comme chaque année en mai et juin, le Collège organise dix cérémonies de remise des diplômes à sa promotion printanière de plus de 1000 finissants de ses campus à travers le Nord et le Sud la province, dont son campus de Toronto dans le quartier de la Distillerie.

C’est Toronto qui partait le bal le 12 mai. Et pour la deuxième année consécutive, le campus de la métropole enregistre un record quant au nombre de finissants.

Cérémonie remise des diplômes Collège Boréal 2026
Chaque finissant est monté sur la scène pour recevoir son diplôme. Photo: Facebook

Records successifs

Ce cru 2026 se distingue par l’élément quantitatif. En effet, avec 241 diplômés, la promotion de cette année enregistre encore un record.

Comparée à 2025 et à ses 206 finissants qui, soit écrit en passant, était déjà considérée comme année de tous les records avec 30% de hausse, 2026 a suivi la tendance en enregistrant une augmentation de 17%.

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Pas très étonnant lorsque l’on sait que le nombre d’étudiants inscrits s’est aussi bonifié, comme l’explique à l-express.ca Daniel Giroux, président du Collège Boréal, non sans un brin de satisfaction:

«On a eu une croissance en termes de nombre d’étudiants. Il y a donc un lien direct à faire entre cette hausse et celle du nombre des diplômés. Cette année est exceptionnelle parce qu’on a eu la plus grande croissance en nombre d’étudiants canadiens inscrits avec une envolée de 25%, alors qu’on a enregistré une stabilité au niveau des étudiants internationaux.»

Collège Boréal, diplômés 2025
Daniel Giroux, président du Collège Boréal. Photo: archives l-express.ca

Une grande fierté

Du côté des principaux concernés, à savoir les étudiants, c’est un sentiment de délivrance et de grande fierté qui domine.

«Je suis super fière d’être là aujourd’hui. C’est rare que je ressente une telle fierté envers moi-même, mais aujourd’hui, elle est en moi parce que j’ai sacrifié beaucoup de choses pour en arriver là et être l’une des meilleures étudiantes du Collège, choisie qui plus est pour prononcer le discours des finissants», se réjouit Amel Benslimane au micro de l-express.ca.

diplôme, Cérémonie remise des diplômes 2026 Collège Boréal.
Amel Benslimane. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

Il faut dire que cette étudiante en Entrepreneuriat social a de quoi être fière dans la mesure où elle est majeure de promo et, qu’elle a, dans la foulée, reçu la bourse d’excellence qui va avec d’une valeur de 2000 $.  

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Mohamed Yamoussa Bangoura, diplômé en Techniques d’administration des affaires et représentant des étudiants du Collège Boréal, partage le même sentiment:

«C’est une grande fierté pour moi après un long parcours qui n’a pas été facile. Aujourd’hui, on peut enfin savourer cette victoire, parce que ce diplôme est comme une victoire pour nous.»

Cérémonie remise des diplômes Collège Boréal 2026
Mohamed Yamoussa Bangoura. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

La suite des choses

Avec un Diplôme d’études collégiales en poche, ces étudiants se retrouvent à la croisée des chemins: poursuivre leurs études ou intégrer le marché du travail.

«Pour moi, être gradué du Collège Boréal est quelque chose d’exceptionnel au vu du parcours, c’est pour cela que je compte poursuivre un Baccalauréat ici l’année prochaine, avant d’intégrer le marché du travail», envisage Nounfou Sourgou, finissant en Techniques en administration des affaires.

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Nounfou Sourgou. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

En revanche, Amel Benslimane compte emprunter le chemin inverse, c’est-à-dire trouver un emploi avant de retourner sur les bancs de l’école, et ce à cause de la bourse… l’autre bourse:

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«Je vais d’abord intégrer le marché du travail pour quelques années avant de poursuivre mes études dans le but de décrocher mon Baccalauréat. Étant étudiante étrangère, cela coûte énormément cher, et le fait d’obtenir ma carte de résidence avant de poursuivre mes études, cela me coûtera moins cher.» 

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Des diplômées fières et heureuses. Photo: Facebook

Une histoire générationnelle

Par ailleurs, pour l’anecdote, en se baladant entre les rangées de noir et blanc vêtues, on a fait la rencontre de Daniel Ménard, un père de famille qui était là pour assister à la cérémonie de graduation de sa fille. Rien de spécial donc, sauf que, des lustres plutôt, lui aussi a été diplômé du Collège Boréal.

Cérémonie de remise des diplômes Collège Boréal 2026.
David Ménard. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

«Aujourd’hui est un grand jour pour moi et ma fille, un jour qui me touche beaucoup, parce que j’ai moi-même été finissant de ce même collège en 1996», se rappelle-t-il avec émotion.

«Boréal, c’est une grande famille. J’en avais bien aimé l’esprit à mon époque, et je pense que l’école le garde toujours aujourd’hui», conclut-il.

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