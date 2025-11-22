Métal acadien et yoga à CHOQ FM

La radio communautaire franco-torontoise CHOQ FM a lancé sa nouvelle saison lors d’une soirée portes ouvertes ce mercredi 19 novembre. La nouvelle programmation comprend des valeurs sûres, comme le sport et la musique du monde, mais aussi des nouveautés audacieuses comme un cours de yoga et une sélection de rock métal acadien!

Les nouveautés

La majeure partie de la grille 2025-26 reste identique à la précédente, avec des émissions phares qui se poursuivent, comme Vestiaire, pour les amateurs de sports.

Six nouveautés, venant enrichir la diversité de l’offre, seront disponibles dès ce lundi 24 novembre.

Ainsi, les auditeurs pourront découvrir Matières douces, une émission portant sur les arts, l’environnement et les pratiques conscientes. Fréquence détente enseignera le Yoga Nidra, une technique de relaxation profonde. Puis, le créneau Recap de la semaine, le samedi matin, reviendra sur les actualités «choc» de la semaine.

Une programmation musicale éclectique

Plusieurs émissions musicales feront leur entrée. Musique du monde mettra en avant les musiques de la francophonie dans son ensemble.