Métal acadien et yoga à CHOQ FM

CHOQ FM
Soirée portes ouvertes dans les locaux de la radio communautaire CHOQ FM à l'école secondaire Saint-Frère-André. Photos: Julie Merceur, l-express.ca
Publié 22/11/2025 par Julie Merceur

La radio communautaire franco-torontoise CHOQ FM a lancé sa nouvelle saison lors d’une soirée portes ouvertes ce mercredi 19 novembre. La nouvelle programmation comprend des valeurs sûres, comme le sport et la musique du monde, mais aussi des nouveautés audacieuses comme un cours de yoga et une sélection de rock métal acadien!

Les nouveautés

La majeure partie de la grille 2025-26 reste identique à la précédente, avec des émissions phares qui se poursuivent, comme Vestiaire, pour les amateurs de sports.

Six nouveautés, venant enrichir la diversité de l’offre, seront disponibles dès ce lundi 24 novembre.

Ainsi, les auditeurs pourront découvrir Matières douces, une émission portant sur les arts, l’environnement et les pratiques conscientes. Fréquence détente enseignera le Yoga Nidra, une technique de relaxation profonde. Puis, le créneau Recap de la semaine, le samedi matin, reviendra sur les actualités «choc» de la semaine.

CHOQ FM
De l’équipement de CHOQ FM dans l’école secondaire Saint-Frère-André.

Une programmation musicale éclectique

Plusieurs émissions musicales feront leur entrée. Musique du monde mettra en avant les musiques de la francophonie dans son ensemble.

«On veut montrer que la francophonie ne se limite pas au Cameroun, à la France ou au Québec», explique la directrice de la programmation, Nathalie Salmeron. Ainsi, nous diffuserons des musiques maghrébines ou antillaises. Des traductions seront parfois disponibles.»

Le fil Ouest-Nord, présenté par la chanteuse Eemi du groupe Beau Nectar, sera centré sur la musique des provinces de l’Ouest du pays.

Enfin, la rédaction prend un risque en intégrant le rock métal à la programmation… et pas n’importe lequel. La Gazette Métal présentera les nouveautés et les classiques du métal acadien.

CHOQ FM
Nathalie Salmeron, la directrice de la programmation.

Nouveaux arrivants et jeunes

Guillaume Lorin, directeur général, indique que l’accent sera mis cette année sur des programmes au service des nouveaux arrivants et des jeunes.

La station comporte un volet jeunesse important, notamment grâce à sa présence de ses locaux dans l’école secondaire Saint-Frère-André, qui abrite notamment le PSAT, le Programme spécialisé en arts de Toronto.

«On travaille main dans la main avec l’école. Nous accueillons souvent des stagiaires étudiants de Glendon ou de La Cité. De plus, certains programmes sont spécialement destinés aux jeunes.»

Une des nouvelles émissions, Mica joue de la musique, diffusera des jeux, des quiz, et accueillera des invités surprises pour les enfants.

CHOQ FM
Serge Paul, chargé commercial et marketing à CHOQ FM.

Personnalités francophones à l’honneur

Les aînés seront aussi mis en valeur à travers plusieurs émissions. Par exemple, Mosaïque francophone dépeindra des portraits de Franco-Ontariens ayant joué un rôle important dans le tissu communautaire.

Mémoire francophone sera consacrée aux portraits de bâtisseurs de la francophonie. Ce programme pourra également être consulté en format vidéo. Un autre projet destiné aux aînés s’intitule Sagesse.

CHOQ FM
Le directeur général Guillaume Lorin.

La communauté francophone célébrée

Le public cible de la radio est la communauté francophone du Grand Toronto dans son ensemble. «Nous avons à cœur de mettre en avant toute la communauté», revendique Guillaume Lorin.

Ainsi, la radio semble attentive aux recommandations de ses auditeurs. Lors de la soirée portes ouvertes, des QR codes menant à des sondages ont été distribués, afin de recueillir les préférences des participants.

Trois artistes francophones se sont produits à la fin de la soirée: Nairoff, Hamza Ziad et Grégoire Leman. Ce dernier, venu de Montréal, explique que CHOQ FM a été la première radio à diffuser sa musique.

CHOQ FM
Neiroff, Hamza Ziad, Grégoire Leman.

Une radio en progression

En 2026, la radio fêtera ses 20 ans en ondes. Si aujourd’hui la situation est au beau fixe, l’organisme à but non lucratif a connu des périodes difficiles, dont un redressement financier.

L’ancienne directrice, Zaahirah Atchia, est venue louer les qualités du chef de l’équipe, tout en revenant sur cet épisode.

«Guillaume Lorin a pris le risque, par amour des valeurs que porte la radio, de quitter un emploi stable pour venir ici, alors que le salaire n’était pas très élevé. Il nous a aidés à redresser la situation», confie-t-elle.

Club canadien, Sommet
Zaahirah Atchia. Photo: Club canadien de Toronto

Ainsi, CHOQ FM frôle aujourd’hui les 50 000 auditeurs par mois sur les ondes (à l’indicatif 105,1) et sur les plateformes numériques. De plus, les auditeurs se diversifient: si au départ ils étaient principalement des adultes de plus de 35 ans, la part des 20-34 ans tend à augmenter.

«On est dans une logique de développement. Nous sommes passés de 3 à 7 employés, et 46 membres bénévoles», souligne Guillaume Lorin. La radio communautaire est appuyée, entre autres, par la Fondation Trillium de l’Ontario.

