11e saison: le PSAT ambitionne de rejoindre toute la communauté

Le Programme spécialisé en arts de Toronto (PSAT), à l’école secondaire catholique Saint-Frère-André, a inauguré sa 11e saison ce jeudi 6 novembre, avec un concert de la Toussaint. Salle comble dans l’auditorium fraîchement rénové, qui accueillait près de 400 spectateurs venus assister aux différentes performances.

Ce concert d’environ deux heures a permis aux membres du programme de présenter plusieurs nouveautés. En dix ans, le programme s’est véritablement institutionnalisé. Il affiche désormais la volonté de gagner en visibilité auprès de toute la communauté francophone, notamment grâce à son nouveau site Google PSAT.

Le concert

Le spectacle avait pour but de lancer la saison en mettant en valeur le travail des élèves, qui préparent leurs performances depuis le début de l’année.

Tout au long de la soirée, les disciplines se sont succédé: ensemble de jazz, café chantant, troupes de danse Back2Réalité et Les choux dansants, chorale, ainsi que plusieurs orchestres regroupant différentes classes.

Les élèves participent activement au processus créatif et à la planification des spectacles. Par exemple, les danseurs conçoivent eux-mêmes leurs chorégraphies, qui ont d’ailleurs particulièrement impressionné le public.