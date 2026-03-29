Unis TV devient TV5 Unis: ce qui change pour la télé francophone au Canada

Nouvelle image, nouvelles ambitions: TV5 Québec Canada dévoile sa programmation printemps-été 2026, avec des contenus audacieux et toujours ancrés dans la francophonie, de la Colombie-Britannique au Nunavut.

TV5 Québec Canada amorce un virage et redessine son image: Unis TV devient TV5 Unis. Les contenus de la chaîne, axés sur la francophonie canadienne, et ceux de TV5, tournés vers l’international, convergent désormais sur la plateforme gratuite TV5+.

Lors du lancement de la programmation, le 26 mars, à Montréal, le directeur principal des contenus de TV5, Jérôme Hellio, a mis de l’avant l’audace et la prise de risque de la chaîne en matière de création, qui s’adresse à un public de 25-44 ans.

«Les contenus, on les veut moins consensuels, on les veut plus frontaux, plus papier sablé. On veut des séries qui font jaser, on veut des personnalités flamboyantes. Dans le fond, on veut prendre des risques, et on va les assumer.»

Les francophones en situation minoritaire ne seront pas en reste.