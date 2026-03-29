Unis TV devient TV5 Unis: ce qui change pour la télé francophone au Canada

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TV5 dévoilait récemment sa nouvelle identité et sa nouvelle programmation. Photo: Camlle Langlade, Francopresse
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Publié 29/03/2026 par Camille Langlade

Nouvelle image, nouvelles ambitions: TV5 Québec Canada dévoile sa programmation printemps-été 2026, avec des contenus audacieux et toujours ancrés dans la francophonie, de la Colombie-Britannique au Nunavut.

TV5 Québec Canada amorce un virage et redessine son image: Unis TV devient TV5 Unis. Les contenus de la chaîne, axés sur la francophonie canadienne, et ceux de TV5, tournés vers l’international, convergent désormais sur la plateforme gratuite TV5+.

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Nouvelle identité, nouveau visuel.

Lors du lancement de la programmation, le 26 mars, à Montréal, le directeur principal des contenus de TV5, Jérôme Hellio, a mis de l’avant l’audace et la prise de risque de la chaîne en matière de création, qui s’adresse à un public de 25-44 ans.

«Les contenus, on les veut moins consensuels, on les veut plus frontaux, plus papier sablé. On veut des séries qui font jaser, on veut des personnalités flamboyantes. Dans le fond, on veut prendre des risques, et on va les assumer.»

Les francophones en situation minoritaire ne seront pas en reste.

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Jérôme Hellio, le directeur principal des contenus de TV5. Photo: Camille Langlade, Francopresse

Première série en français sur la côte Ouest

Première série de fiction tournée en français en Colombie-Britannique, Surf Bay, côte Ouest plonge dans le combat d’une surfeuse professionnelle prête à tout pour sauver la forêt centenaire de son village natal, menacée par un projet touristique.

L’équipe de tournage a pu rencontrer la communauté francophone locale. Les 10 épisodes de 22 minutes seront diffusés sur le mardi à 20h30 dès le 28 avril; et mis intégralement en ligne sur TV5+ le 24 avril.

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Surf Bay, côte Ouest est la première série dramatique filmée en français en Colombie-Britannique. Photo: courtoisie TV5

Nadia Campbell et Vincent Poirier, de la formation Improtéine, repartent pour une deuxième saison d’Habitants du Nord, cette fois-ci en direction du Nunavut.

À l’automne, le réalisateur Simon D’Amours nous emmène au Yukon, avec Cuisiner le Nord, à la découverte d’une cuisine aussi vaste que son territoire.

Yukon
Cuisiner le Nord met en valeur la cuisine et les produits du Yukon. Photo: courtoisie TV5

En fin d’année, les Newbies – Christian Essiambre, Luc LeBlanc et André Roy – reviennent à l’antenne pour Le grand ménage des Fêtes, leur revue de l’actualité francophone canadienne.

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«C’est intéressant que les francophones se reconnaissent. On parle de nous tout d’un coup. Et c’est la seule émission comme ça qui est capable de parler de choses qui se passent dans leur quotidien, dans leur région, et tout d’un coup, quand on parle de nous, on s’identifie, on se reconnaît et on existe», a déclaré André Roy, présent lors de l’évènement de TV5 à Montréal.

Identité, urbanité et soccer

Parmi les autres programmes phares de la chaîne, on retrouve la saison 2 de la série FEM, qui suit le parcours de Zav, une jeune artiste trans, et ses premiers pas dans l’industrie musicale. Tous les épisodes sont déjà disponibles depuis le 27 mars sur TV5+.

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La deuxième saison de FEM est déjà disponible sur la plateforme TV5+. Photo: courtoisie TV5

Valérie Plante troque l’hôtel de ville pour les rues du monde: l’ex-mairesse de Montréal animera Ça brasse en ville, une série documentaire sur les quartiers urbains qui font battre leurs villes.

Valérie Plante
Valérie Plante animera Ça brasse en ville. Photo: courtoisie TV5

Dans Terrain de jeu, Raed Hammoud part jouer sur des terrains de soccer insolites aux quatre coins du monde: sur une île paradisiaque des Maldives; au cœur de la ville de New York; dans les montagnes andines du Nord de l’Argentine; au bord des fjords de Norvège; dans les favélas de Rio de Janeiro; et sur la côte amalfitaine en Italie.

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