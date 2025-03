Improtéine a 20 ans!

Le groupe d’humour «quasi-culte» francophone de l’Ontario Improtéine célèbre ses 20 ans de carrière. TFO souligne cet anniversaire avec la diffusion du documentaire original Improtéine, 20 ans et presque quasiment légendaire.

Produit par la boîte torontoise Moi & Dave, ce documentaire sera disponible pour le grand public dès le 13 mars.

Une avant-première avait lieu le 27 février au Musée de l’histoire à Gatineau dans le cadre d’un spectacle d’humour des Rendez-vous de la Francophonie.

Le documentaire fera partie d’une collection mettant en vedette Improtéine, disponible sur TFO.org/retro-improteine dès le 13 mars.

Archives personnelles

Animée par Fabienne L’Abbé, fan de la première heure et amie du groupe, cette rétrospective inédite et humoristique revient sur les moments marquants du parcours d’Improtéine, de leurs débuts dans les gymnases d’écoles ontariennes jusqu’à leur statut de référence «quasi-incontournable» de l’humour francophone.

Grâce à des extraits vidéo exclusifs issus de leurs archives personnelles, Nadia Campbell, Vincent Poirier, Olivier Nadon, Stéphane Guertin et Martin Laporte partagent souvenirs et anecdotes sur leurs spectacles, tournées, capsules web, émissions télévisées et événements marquants.