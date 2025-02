Rendez-vous de la Francophonie 2025: cultiver ses racines, et célébrer celles des autres

Garihanna Jean-Louis et Guyaume Boulianne ont hâte au mois de mars. Pour les deux porte-paroles des Rendez-vous de la Francophonie, ce sera un mois de découvertes. Ce sera aussi l’occasion de réfléchir à l’importance de leurs racines.

«Ce qui m’attire le plus, c’est d’aller à la rencontre de toutes ces francophonies», affirme Guyaume Boulianne. Ce musicien extraverti aime beaucoup rencontrer le monde. «Ça me donne beaucoup d’énergie.»

L’humoriste Garihanna a aussi hâte de constater la diversité au sein de ces francophonies canadiennes. Elle confesse: «Je ne me suis jamais imaginé qu’en dehors de Montréal, il y aurait toute cette diversité culturelle là.» Elle veut connaitre la réalité de ces francophones qui vivent dans un univers fortement anglophone.

En janvier, lors des premières activités des Rendez-vous de la Francophonie, elle a découvert Halifax et Moncton. Bientôt, elle verra Vancouver et Calgary, deux villes dont elle a abondamment entendu parler. «On me dit que c’est magnifique. On me dit aussi qu’il y a beaucoup de diversité culturelle et ethnique dans ces régions-là.»

«J’ai hâte de voir les gens, j’ai hâte de voir du pays aussi.»