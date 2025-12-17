Revues de fin d’année à la télévision: «On est francophones, mais on est aussi Canadiens»

Les Newbies et Improtéine revisitent l’année 2025 et, cette fois, l’heure est plus que jamais à l’unité, alors que le Canada continue de faire face aux prétentions et revirements de son voisin du Sud.

«Notre but, c’est d’être rassembleur», lance André Roy, animateur et producteur du Grand ménage des Fêtes.

Grève des enseignants en Alberta et de Postes Canada, guerre commerciale avec les États-Unis, changements climatiques, interdiction des téléphones cellulaires dans les écoles: les Newbies (Christian Essiambre, Luc LeBlanc et André Roy) reviennent une nouvelle fois sur les écrans pour passer 2025 au crible, toujours avec humour et en musique.

Cette année encore, le trio entend bien faire rire toute la francophonie, d’ici et d’ailleurs – l’émission sera diffusée sur TV5Monde. «On se ressemble tous. Peu importe d’où on se parle aujourd’hui, on vit un peu les mêmes solitudes, les mêmes débats», remarque André Roy.

Les Québécois ne seront pas en reste: «On veut s’assurer qu’on parle à tout le monde et qu’on n’exclue personne.»