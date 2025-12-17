Revues de fin d’année à la télévision: «On est francophones, mais on est aussi Canadiens»

20 et 31 décembre

Revues de fin d’année à la télévision
Au-delà de rassembler les francophonies, les deux revues de fin d’année des Newbies et d’Improtéine se rejoignent cette année sur une autre thématique : l’élan patriotique observé partout au pays en réponse aux déclarations et aux actions de Donald Trump. Photo: montage Unis TV et Phil Larivière, Radio-Canada
Publié 17/12/2025 par Camille Langlade

Les Newbies et Improtéine revisitent l’année 2025 et, cette fois, l’heure est plus que jamais à l’unité, alors que le Canada continue de faire face aux prétentions et revirements de son voisin du Sud.

«Notre but, c’est d’être rassembleur», lance André Roy, animateur et producteur du Grand ménage des Fêtes.

Grève des enseignants en Alberta et de Postes Canada, guerre commerciale avec les États-Unis, changements climatiques, interdiction des téléphones cellulaires dans les écoles: les Newbies (Christian Essiambre, Luc LeBlanc et André Roy) reviennent une nouvelle fois sur les écrans pour passer 2025 au crible, toujours avec humour et en musique.

Revues de fin d’année à la télévision
Dans Le grand ménage des Fêtes, les Newbies reviennent avec humour et en musique sur les moments forts de l’année 2025. Photo: Unis TV

Cette année encore, le trio entend bien faire rire toute la francophonie, d’ici et d’ailleurs – l’émission sera diffusée sur TV5Monde. «On se ressemble tous. Peu importe d’où on se parle aujourd’hui, on vit un peu les mêmes solitudes, les mêmes débats», remarque André Roy.

Les Québécois ne seront pas en reste: «On veut s’assurer qu’on parle à tout le monde et qu’on n’exclue personne.»

«Si on ne parle pas aussi à eux, comment on fait pour les embarquer? Si tout d’un coup, le Québec, on n’en parle pas, c’est comme si on jouait à l’autruche. Puis nous autres, comme francophones minoritaires, [ça serait comme si] on n’assume pas qu’il y a une majorité. Parce qu’en se ralliant avec eux, tout d’un coup, on devient plus forts», commente l’animateur.


Sauver le Canada

Du côté d’Improtéine (Olivier Nadon, Martin Laporte, Vincent Poirier, Nadia Campbell et Stéphane Guertin), la solidarité canadienne occupe également une grande partie de l’intrigue.

Dans Improtéine Expose 2025, les cinq complices mènent toujours l’enquête dans un faux documentaire pour tenter de déchiffrer une obscure prophétie annonçant l’effondrement du pays lorsque les six piliers de la société canadienne s’écrouleront… Leur devoir: agir pour sauver le pays. Rien de moins.

«Notre plaisir, c’est d’aller trouver les fausses raisons derrière toutes les nouvelles. Ça fait qu’on s’amuse beaucoup comme ça», confie Vincent Poirier en entrevue avec Francopresse. Quitte à passer pour de vrais faux complotistes quand les fausses nouvelles se rapprochent de la vérité.

«Des fois – surtout en politique –, il y a des choses ridicules qui se passent et on n’est pas trop loin d’une réalité parallèle», plaisante-t-il.

Pour l’écriture de l’émission, les nouvelles ne se sont pas fait attendre. «Il y a des années où on est rendu au printemps pis on se dit: “Mince, il semble qu’il n’y a rien de gros, rien de frappant”. Mais cette année, dès le 6 janvier, Trudeau a démissionné», raconte Vincent Poirier.

Revues de fin d’année à la télévision
«C’est ça les théories du complot. C’est d’avoir des fausses raisons derrière ce qui est en train de se passer, mais c’est ça qu’on fait sans arrêt pendant une heure», s’amuse Vincent Poirier. Photo: Radio-Canada

«L’actualité était très nationale, très politique, très globale», note de son côté Nadia Campbell. «Ça a été plus difficile d’aller trouver ou de cibler les “petites nouvelles”, parce que notre intérêt national était vraiment sur ce qui se passait au sud du Canada.»

«On est francophones, mais on est aussi Canadiens. Notre grande bataille, ça a été de défendre notre côté canadien contre les États-Unis plutôt que notre côté francophone contre les anglophones.»

Revues de fin d’année à la télévision
«Ce n’est pas une série de sketchs qui s’enfile et qui pourrait être présentée dans n’importe quel ordre ou n’importe comment. Il y a vraiment une structure, un début, un milieu et une fin. On accroche nos actualités sur une colonne», explique Nadia Campbell. Photo: Radio-Canada

Mais cela n’a pas empêché l’équipe de parcourir le pays d’un océan à l’autre, de l’Alberta au Nouveau-Brunswick, en passant par l’Arctique. Coco Belliveau, Georges Laraque ou encore Alain Rayes se sont également prêtés au jeu du groupe franco-ontarien.

«Tout le monde est ensemble»

Dans le Grand ménage, le mot Canada revient souvent, et «c’est voulu», confirme André Roy. «S’il y a une chose qui est ressortie cette année, c’est comment nous, comme citoyens canadiens, on réagit quand il y a une menace. Ça a changé un peu nos habitudes, ça nous a requestionnés sur nos valeurs, nos façons de faire.»

«Le numéro d’ouverture, pour moi, c’est un choix éditorial», précise-t-il. Pas de divulgâche, mais les Newbies se sont rendus à Ottawa pour rencontrer une personne, disons, haut placée…

Revues de fin d’année à la télévision
Maude Cyr-Deschênes et Damien Robitaille dans Le grand ménage des Fêtes. Photo: Unis TV

La solidarité se ressent aussi sur scène et dans les prestations musicales de l’émission, où les artistes jouent et chantent ensemble. Une belle harmonie, dans tous les sens du terme, avec parfois quatre mains sur un piano.

Tournée à Moncton, Le grand ménage des Fêtes réunit autour des Newbies de nombreux invités et les artistes Mentana (Acadie-Québec), Vishtèn (Île-du-Prince-Édouard) Damien Robitaille (Ontario) et Maude Cyr-Deschênes (Nouveau-Brunswick), gagnante de La Voix 2024, qui assurent l’ambiance musicale.

Revues de fin d’année à la télévision
Le trio Vishtèn participe au Grand ménage des Fêtes. Photos: Unis TV

«C’est vraiment dans cet esprit-là d’une troupe. Il y a plein de comédiens qui apparaissent, qui disparaissent. Je pense que les gens vont taper du pied et des mains en même temps en regardant l’émission», espère André Roy. On n’en doute pas.

Horaires de diffusion

Le grand ménage des Fêtes sera diffusé le samedi 20 décembre à 20h sur Unis TV et sera aussi disponible sur le site Web TV5Unis.

Improtéine Expose 2025 sera diffusée le mercredi 31 décembre à 18h05 sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV pour les téléspectateurs et téléspectatrices d’Ottawa-Gatineau, de l’Ontario et de l’Ouest.

La revue sera diffusée à l’ensemble du pays le jeudi 1er janvier à 1h30 sur ICI TÉLÉ et ICI.TOU.TV, ainsi qu’en rediffusion le dimanche 4 janvier à 21h sur ICI TÉLÉ.

Auteurs

