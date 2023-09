Quartier recherché sur Unis TV: trouver un logement au Canada

Pour le Franco-Albertain, cet échange entre courtiers et acheteurs francophones crée de nouveaux liens au sein de la communauté. «Ça fait une différence quand on comprend d’où on vient, notre culture, notre identité, ces choses-là. Ça crée une relation de travail client-service particulière.»

Des prix en hausse

Au début de chaque épisode, le duo d’animateurs présente un portrait succinct du marché immobilier dans la ville où ils se trouvent: le prix moyen d’une maison ou d’un condo, l’évolution des coûts d’une année à l’autre ou encore la durée de vie d’un bien sur le marché.

«On veut donner le portrait, mais ça change tellement vite, observe Evelyne Charuest. Les taux d’intérêt ont augmenté de façon spectaculaire dans la dernière année.»

Certains épisodes ont été tournés il y a plus d’un an, la situation n’est donc plus la même aujourd’hui.

Quartier recherché n’est pas une émission d’actualité, tiennent à préciser les animateurs. «Mais à travers notre émission, on ressent la pression des marchés parce qu’évidemment on va souvent mentionner le fait qu’il faut y aller rapidement avec notre offre, il faut faire un choix rapide», reconnaît Corey Loranger.