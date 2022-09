Investir dans le logement avec soutien: logique, économique, humain

Deux fois moins cher que les soins de longue durée

Les gens malades ou en situation de stress vont dépendre des services les plus près d’eux, même s’ils ont de la difficulté à comprendre, surtout dans l’absence d’offre active des services en français dans la majorité des établissements de santé.

Il en coûte deux fois moins cher de construire et gérer une communauté de logements abordables avec soutien que de construire des centres de soins de longue durée.

Ces derniers sont des environnements cliniques plus dispendieux. Les centres de soins de longue durée ne devraient être offerts qu’à ceux qui en ont vraiment besoin et non par manque d’alternative et donc par défaut.

Nous pouvons faire mieux et les solutions existent

Nous devons avoir ces conversations en communauté. Au CAH, chaque jour, nous pouvons témoigner de cette joie de vivre en communauté et des résultats positifs sur le bien-être de nos résidents.

Chez nous, la langue et la culture se fêtent, les doux moments dans la vie de nos résidents sont célébrés et le calme d’une résidence abordable et sécuritaire dans un environnement inclusif et centré sur les besoins et l’autonomie de nos clients contribue au mieux-être de tous.