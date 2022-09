Aînés : définir un lit francophone pour être mieux servi

Nous sommes nombreux à avoir connu une mère, un grand-père, un ami ou une tante, parlant français, qui a été placé dans un foyer de soins de longue durée pour aînés sans services en français. Une situation très difficile pour tout le monde, y compris pour le personnel soignant.

Les barrières linguistiques amènent des problèmes de toutes sortes, que ce soit dans les soins accordés ou pour exprimer son état de santé et se faire comprendre.

Des études récentes démontrent que la langue est un élément essentiel pour une meilleure qualité de soins.

Un milieu de vie

On oublie souvent qu’un foyer n’est pas seulement un milieu de soins, mais aussi un milieu de vie avec des repas en groupe, des activités sociales et des programmes pour se divertir et s’épanouir.

Pour une personne âgée, être dans un endroit qui ne respecte pas sa langue est une source importante de stress qui pourrait et devrait être évitée.