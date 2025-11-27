Décision du CRTC reportée: TV5 et la télé francophone dans l’incertitude

Le 21 novembre, le CRTC a choisi de reporter l’examen d’une demande urgente et temporaire de TV5 Québec Canada, qui souhaite augmenter de 2¢ le tarif mensuel imposé aux abonnés du câble pour accéder à ses chaînes. Une décision qui préoccupe l’industrie francophone en situation minoritaire.

TV5 Québec Canada a déjà été contraint de réduire récemment ses effectifs de 20%, en supprimant 15 postes. «Ce qui est important pour une petite entreprise comme la nôtre», rappelle le président-directeur général, Yann Paquet.

«On a travaillé très fort dans les derniers mois à réduire nos coûts d’opération. On avait besoin de cette aide supplémentaire-là pour pouvoir maintenir nos investissements en contenus originaux. Ça va être difficile de le faire», poursuit-il.

Cette augmentation de 2¢ devait permettre à l’organisme d’assurer son équilibre financier et de poursuivre la mission de diffusion de ses deux chaînes: TV5, consacrée à la francophonie internationale, et Unis TV, qui a pour mandat de refléter la diversité des francophonies canadiennes.

Actuellement, les abonnés du marché francophone paient 28¢ par mois, ceux de langue anglaise 24¢.