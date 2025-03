Yann Paquet nommé PDG de TV5 Québec Canada

Yann Paquet vient d’être nommé PDG de TV5 Québec Canada. Il entrera en fonction le 14 avril. Il succédera à Marie-Philippe Bouchard à la direction de l’entreprise, qui regroupe les chaînes TV5 et Unis TV, ainsi que la plateforme TV5Unis.

Yann Paquet cumule plus de 25 ans d’expérience dans les médias, où il s’est notamment occupé de «stratégie de contenus, transformation numérique et développement de modèles d’affaires», selon le conseil d’administration présidé par Mariette Mulaire.

Gestionnaire du numérique

Journaliste au début de sa carrière, il s’est tourné vers la gestion de l’innovation et la transformation numérique. Il est à l’origine du site web Sports amateurs de Radio-Canada/CBC, dont il a ensuite dirigé le secteur numérique.

Il est passé à Québecor Contenu, où il occupait, jusqu’à récemment, le poste de vice-président. Il y pilotait les acquisitions d’émissions étrangères et le financement des productions diffusées sur les chaînes du Groupe TVA et les plateformes de Vidéotron, en plus de diriger la plateforme illico+ ainsi que les divisions TVA Films et Incendo.