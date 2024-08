Quatre films et une séries à voir sur TV5, YouTube, Tou.tv, Club Illico…

Alain Delon, lui-même, dicte l’épitaphe qu’il aurait voulu sur sa tombe: «J’ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois, mais j’ai aimé. C’est moi qui ai vécu et pas cet être factice créé par mon orgueil et mon ennui.»

Les journalistes, acteurs, réalisateurs, producteurs, critiques de cinéma parlent de leurs rapports avec Delon, ses humeurs, ses films inoubliables, «son caractère incandescent au souffle froid et brûlant», comme l’écrit Brigitte Bardot pour lui souhaiter son 80e anniversaire.

Mais on retient cette galerie de femmes plus belles les unes que les autres évoquer leur relation avec l’homme et l’acteur. Parmi ses conquêtes les plus mémorables: la légendaire Romy Schneider, l’épouse et mère de son fils Anthony; Nathalie Delon; Mireille Darc abandonnée pour Anne Parillaud après 15 ans d’amour…

Amoureux de la caméra, il habite la pellicule. D’un magnétisme irrésistible, la beauté de ce séducteur fait peur. «Il avait de beaux yeux! Ah! Putain qu’il avait de beaux yeux, cet enfoiré!», a dit Norbert Saada.

