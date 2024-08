Deux séries, un film et un court-métrage à voir sur Crave, Tou.tv, AppleTV, MUBI

Voilà des objectifs qui jettent Leila dans la tourmente. Elle va cacher sa vérité à Yannick. Ils s’entendent comme chien et chat, un jeu entremêlé d’émotions vives, de colère et de frustrations qui font place peu à peu à des sentiments plus profonds.

Régis Wargnier est tellement passionné d’athlétisme qu’il «filme les sportifs dans la proximité la plus absolue (…) Ici, on ne regarde pas l’athlète courir, on court avec lui, suivant chaque mouvement, chaque respiration», selon Abus de ciné.

Les foulées synchronisées des vrais athlètes filmés imposent un rythme d’une précision palpable et remarquable.

Les personnages vibrent de la rage de vivre inspirée par le sport. « Le temps qu’il aura envie de courir, il aura envie de vivre » dit la mère de Yannick qui lutte contre la pitié des autres, « leur gêne… ils me rendent plus infirme que je ne le suis ».

Dans cet hymne au courage, à la résilience et à la ténacité des athlètes, les acteurs investis dans leur rôle sont très émouvants.