2 séries, 2 films et 2 courts-métrages à voir sur Club Illico, Apple TV, Tënk, Acorn…

Un scandale médiatique exige une solution réclamée par une ministre de la Santé ridicule: «La laïcité de l’État est pour nous fondamentale, et à cause de ça nous sommes poursuivis en Cour suprême à la fois par les Juifs et les Arabes… Les Autochtones, c’est un problème insoluble… On gouverne avec les apparences…»

Suzanne Francoeur, au pied du mur, doit trouver une solution quand surgit dans son bureau Robert Lepage en sous-ministre de la Culture flanqué d’Yves Robert en Directeur des Arts. Leur superbe interprétation est un vrai bijou scénaristique! Leurs tirades politico-culturelles sont hilarantes et cousues de propos satiriques: «Tous les ministres sont incultes, c’est un prérequis au Canada.»

L’appropriation culturelle, les livres remplacés par des jeux vidéo en maison de retraite, le règne féministe projettent une vision mouvante d’une société à la dérive, selon Denys Arcand, soutenu avec grâce par ses interprètes, dont l’immense Rémy Girard.

MAUVAISE FOI

Sarah est juive. Ismaël est musulman. Ils s’aiment depuis quatre ans et attendent un bébé pour leur plus grand bonheur. Maintenant qu’ils vivent ensemble, il est temps pour Sarah de présenter son fiancé à ses parents Lucie et Victor Breitman.