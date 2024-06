2 séries et 3 films à voir sur Netflix, Club Illico, tou.tv, MUBI, Sundance Now

Jean Seberg propose d’euthanasier le chien, mais Romain Gary reste convaincu que ce chien «monstrueusement manipulé par la bêtise humaine» est récupérable. Il le confie à un entraîneur noir pour le déprogrammer.

Ce défi symbolise le courage d’un homme noir défendant la dignité des siens et l’espoir qu’un raciste peut changer de mentalité.

Le film est riche en questionnement. Par exemple, Jean Seberg sert-elle la cause des Noirs ou la sienne? En Alabama, des journalistes lui demandent si elle soutient la cause des Black Panthers… On sait où son affirmation véhémente l’a menée dans sa vie tragique.

Adapté du roman/essai de Romain Gary, ce film coup de poing amène au mouvement Black Lives Matter avec intensité et une grande sensibilité à la haine aveugle raciste.