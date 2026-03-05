Lancé au récent Salon du livre de Toronto par les Éditions Terre d’Accueil, le recueil Je suis Canadien.ne, originaire de… c’est compliqué! rassemble les textes de huit jeunes francophones de deuxième génération issus de l’immigration dans la région du Grand Toronto. Ce projet littéraire propose une réflexion sur l’identité, l’héritage et le sentiment d’appartenance à la société canadienne.

À travers des récits personnels, les auteurs et autrices explorent les réalités qui façonnent leur parcours, entre mémoire familiale, cultures d’origine et expérience canadienne.

En donnant la parole à cette nouvelle génération, l’initiative a pour objectif de mettre en lumière la diversité des trajectoires francophones et ouvre une réflexion sur la place des jeunes issus de l’immigration au sein de la francophonie canadienne.

Le projet a également bénéficié de la participation d’organismes communautaires francophones, dont le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario (RIFCSO), l’ACFO Toronto, le Centre francophone de Hamilton (CFH) et Point d’ancrage jeunesse (PAJ).

«Il nous semblait essentiel de donner la parole à ces jeunes de deuxième génération, qui ont beaucoup à dire sur les questions d’identité et de vivre-ensemble», souligne Suzanne Kemenang, fondatrice des Éditions Terre d’Accueil.