Immigration francophone: quand la culture favorise l’intégration et la rétention

Pour intégrer et retenir les personnes issues de l’immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire, des initiatives fleurissent pour promouvoir une approche artistique.

La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) a lancé un projet pancanadien, «Culture d’entreprise», pour favoriser l’intégration et la rétention des personnes issues de l’immigration francophone. Comment? Grâce à la médiation culturelle.

Autrement dit, la mise en relation entre les membres d’une entreprise et un ou une artiste pour mener à terme un projet artistique et «solidifier des liens entre les gens qui y participent», explique la présidente de la FCCF, Nancy Juneau.

«Ça peut être un projet en théâtre, en danse, en art visuel», précise-t-elle.

«L’objectif, ce n’est pas tant la production finale que la démarche qui amène les participants à nouer des relations et les échanges que cela engendre. On espère que ce projet va contribuer à faire en sorte que ces nouveaux arrivants se sentent mieux accueillis; qu’ils sentent qu’ils font partie d’une communauté.»