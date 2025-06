Diversité culturelle à l’école: trouver l’équilibre entre la préservation et l’inclusion

«Quand on parlait de Franco-Ontariens il y a 25 ans, c’était pour la plupart, des Franco-Ontariens que j’appelle “pure laine”», explique-t-elle. «La réalité n’est plus la même, mais le but est le même: protéger et valoriser notre langue et notre culture. Sauf qu’il faut accueillir l’élève [issu de l’immigration] où il est, avec sa richesse et sa culture.»

L’approche de Mme Allard consiste à échanger avec l’élève et à s’intéresser à sa culture d’origine. «Il faut qu’il se sente impliqué», dit-elle. «Si je lui donne un drapeau franco-ontarien et que je lui dis “on fête le 25 septembre”, il va arriver à la maison et raconter qu’il y avait un party, du gâteau et des chansons. Ça n’a aucune signification.»

Selon elle, il faut reconnaître et célébrer les origines des individus qui portent aujourd’hui ce drapeau. «Ça ne veut pas dire de mettre un X sur notre histoire. Au contraire, elle évolue.»

Des activités de partout, en français

«La francophonie est plurielle, elle est en évolution constante», remarque la directrice de la programmation Arts à l’école de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), Marie-Ève Désormaux. L’organisation a mis sur pied PassepART, un programme de microsubventions dédié aux projets artistiques et culturels dans les écoles francophones.

Plus de 1700 activités en ont bénéficié entre 2019-2023. «On a des activités qui ont mis en valeur les cultures africaines, autochtones, caribéennes, latino-américaines, magrébines, indiennes», comme des ateliers de danse africaine, donne en exemple Mme Désormaux.