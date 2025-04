Le Français pour l’avenir à la recherche de 35 influenceurs

L’association Le Français pour l’avenir, promotrice du bilinguisme chez les jeunes Canadiens, recherche 35 élèves de 10e et 11e année, inscrits dans un programme de français, aspirant à devenir ses «ambassadeurs» dans leur milieu.

Ces 35 futurs influenceurs se rassembleront à Ottawa du 3 au 8 août à l’occasion du FNJA: le Forum national des jeunes ambassadeurs et ambassadrices.

Le Forum a lieu dans une ville différente chaque année (Edmonton l’an dernier). Il comprend comprenant des ateliers et des jeux, des activités et des expériences autour de l’importance du bilinguisme. Le voyage, l’hébergement et toutes les activités sont gratuits.

«Que vous vous considériez vous-mêmes leader ou non, votre parole compte énormément pour les jeunes de votre entourage», expliquent les organisateurs. «Parfois, il ne suffit que d’un mot d’encouragement pour éveiller en eux un engagement durable envers leur communauté francophone ou francophile.»