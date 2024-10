Concours national de rédaction sur l’amitié

Qu’est-ce qui fait un bon ami ou une bonne amie? C’est le thème du Concours national de rédaction 2024 de l’organisation Le français pour l’avenir.

Depuis 2005, ce concours permet aux élèves de la 10e, 11e et 12e année d’obtenir une bourse pour continuer leurs études postsecondaires complètement ou partiellement en français.

Cette année, 102 bourses allant de 1 000 $ à 28 000 $ seront attribuées par 16 institutions partenaires, dont 6 de l’Ontario: Universités d’Ottawa et de Hearst, Campus Glendon de York et Université de l’Ontario français, collèges Boréal et La Cité. 413 000 $ de bourses au total!

Les élèves peuvent participer sous l’une de deux catégories: Français langue maternelle et Français langue seconde.

Voué à la promotion du bilinguisme au Canada anglais, Le Français pour l’avenir veut encourager les élèves à continuer leur éducation en français après le secondaire. L’année dernière, l’Ontario a enregistré 54 gagnants du concours.