35 ambassadeurs de la francophonie canadienne formés en Acadie

Le Forum national des jeunes ambassadeurs et ambassadrices du mouvement Le Français pour l’avenir s’est déroulé du 13 au 18 août sur le campus de l’université Mount Saint-Vincent, à Halifax.

Il a réuni 35 jeunes de partout au Canada, dont 9 de l’Ontario. Ils ont notamment célébré la Fête de l’Acadie, le 15 août, autour d’un dîner typique acadien au Café de l’Acadie à Peggy’s Cove.

La députée libérale d’Halifax-Ouest au Parlement fédéral, Lena Metlege Diab, a inauguré le Forum. Au programme de la semaine: des activités sur l’insécurité linguistique, le leadership et la gestion de projet; ainsi que des débats sur les problématiques autour du bilinguisme.

Des jeux et d’autres activités servaient à renforcer la confiance et le sentiment d’appartenance des jeunes à la francophonie. Ceux-ci deviendront «ambassadeurs et ambassadrices du français» dans leur école pendant l’année scolaire 2022-2023.

Ils auront pour mission d’organiser des activités en français dans leur école pour promouvoir le bilinguisme dans leur communauté. C’est le mandat du Français pour l’avenir, fondé à Toronto il y a plus de 25 ans par le philosophe John Ralston Saul et la journaliste Lisa Balfour Bowen.