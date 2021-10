Le Français pour l’avenir continue de promouvoir le bilinguisme auprès des élèves

Les participants de cette année étaient des élèves du programme de français intensif de l’école secondaire L’Amoreaux Collegiate Institute, du programme de français de l’école Saint Basil Le Grand, et une classe de l’école francophone catholique Saint-Frère-André.

«Le forum s’adresse à des élèves qui ont différents niveaux de français. L’objectif est surtout de leur montrer que le français est plus intéressant que les simples cours à l’école, et qu’il y a différentes manières de l’apprendre. Sur le long terme, nous voulons les inciter à continuer leurs études en français au collège ou à l’université», explique Marie Guiet, coordonnatrice du forum local de Toronto.

Le Français pour l’avenir offre aussi la possibilité à des élèves de devenir ambassadeurs. C’est le cas de Robin Park, élève de Thornlea Secondary School à Thornhill. «Le français était ma troisième langue, donc c’était difficile de l’apprendre au début», nous dit-elle. «Mais aujourd’hui je suis devenue passionnée, et je veux promouvoir le français et son utilisation autant que possible dans la communauté!»

Musique, improvisation et sensibilisation à la santé mentale

Tous les ans, différents ateliers sont organisés pour les élèves. Lors de ce forum local de Toronto, les élèves ont ainsi pu assister à des ateliers sur la santé mentale, la musique, ou encore l’improvisation.

«Nous cherchons à proposer de nouveaux ateliers, pour essayer d’intégrer les différents hobbies de tous les élèves», ajoute Marie Guiet. «C’était d’autant plus important d’aborder la santé mentale cette année, car la pandémie a représenté un grand changement et généré beaucoup de stress chez les jeunes.»